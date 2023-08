MotoGP, la classifica piloti dopo la sprint race in Austria: scappa Bagnaia

SportFair

Un altro trionfo di Pecco Bagnaia, in grado di scappare definitivamente anche in classifica piloti di MotoGP. La sprint race si è conclusa con il dominio del pilota italiano della Ducati, capace di imporsi con un netto vantaggio sui rivali. La vittoria della sprint non è stata mai in discussione.

Secondo Binder, poi Jorge Martin, Alex Marquez, Miller, Pol Espargaro e Aleix Espargaro. Solo ottavo Vinales. Sul fronte classifica piloti scappa Pecco Bagnaia, sempre più leader. Secondo Jorge Martin, pesante zero per Bezzecchi.

MotoGP, la classifica piloti dopo la sprint race in Austria

Francesco Bagnaia – 226 punti Jorge Martin – 180 Marco Bezzecchi – 167 Brad Binder – 140 Johann Zarco – 122 Aleix Espargaro – 110 Luca Marini – 107 Jack Miller – 95 Alex Marquez – 81 Fabio Quartararo – 66 Maverick Vinales – 75 Franco Morbidelli – 59 Alex Rins – 47 Augusto Fernandez – 49 Miguel Oliveira – 40 Fabio Di Giannantonio – 37 Takaaki Nakagami – 34 Enea Bastianini – 18 Marc Marquez – 15 Raul Fernandez – 14 Daniel Pedrosa – 13 Luca Savadori – 9 Jonas Folger – 9 Pol Espargaro – 8 Michele Pirro – 5 Johann Mir – 5 Daniel Petrucci – 5 Stefan Bradl – 5 Iker Lecuona – 0