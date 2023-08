E’ morto Colaninno, le lacrime di Rivola e la commozione di Vinales

SportFair

Le qualifiche di MotoGP in Austria sono state sconvolte dalla morte di Roberto Colaninno, storico imprenditore e protagonista con la Piaggio. La notizia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno in casa Aprilia, col team sconvolto una volta appresa la notizia.

Massimo Rivola, amministratore delegato, si è commosso in diretta: “purtroppo questa è la vita e nel nostro mestiere il meglio che possiamo fare è superare i nostri limiti e provare a vincere. Il presidente ci ha voluti qua e ha fatto tutto per noi, possiamo solo ringraziarlo”.

Grande commozione anche per Maverick Vinales: “non è un giorno felice, anche se il risultato in moto è positivo. Mando un forte abbraccio alla famiglia, è stata una notizia che ci ha sconvolti. Noi proveremo a mettere la moto sul gradino più alto del podio, questo è il tributo più bello che possiamo fare per mantenere al top il marchio. Oggi ce la metteremo tutta per provarci”.