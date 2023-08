Morta la scrittrice Michela Murgia: da tempo lottava contro un brutto male

SportFair

Mondo della letteratura italiana in lutto per la morte della scrittrice Michela Murgia. La donna è morta a Roma all’età di 51 anni: da tempo aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Aveva scelto di dichiarare pubblicamente la propria malattia e lo aveva fatto raccontandosi sui social e facnedo della “sopravvivenza emotiva” il tema del suo ultimo libro “Tre Ciotole. Rituali per un anno di crisi”, edito da Mondadori.

Nata a Cabras (Sardegna), nel 1972, Michela Murgia ha svolto diversi lavori prima di dedicarsi alla scrittura: è stata insegnante di religione nelle scuole e dirigente di una centrale termoelettrica.

“Accabadora”, il successo editoriale

Il successo letterario arriva nel 2009 con il romanzo “Accabadora” che vince il premio Dessì, il Super Mondello e il premio Campiello. Ambientato nella Sardegna rurale degli anni Cinquanta, il romanzo racconta la figura della femina accabadora, una donna della tradizione sarda chiamata dalle famiglie per dare la morte ai propri cari in fase terminale.

Protagoniste della storia la piccola Maria e la sarta di cui è filla de anima, ossia adottiva: quest’ultima è la donna che si cela dietro la misteriosa figura dell’accabadora. Nella storia narrata c’è un’eco della storia d’infanzia della scrittrice che ha dedicato il romanzo alle sue due madri, quella biologica e quella affidataria.