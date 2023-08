Mondiali Rugby 2023, i convocati dell’Italia: le scelte del CT Crowley

SportFair

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per la Rugby World Cup 2023 in calendario in Francia a partire dall’8 settembre 2023.

Per la decima edizione della rassegna iridata, la seconda a disputarsi al di là delle Alpi dopo l’edizione del 2007 vinta dal Sudafrica, che si presenta da Campione in carica dopo il successo giapponese nel 2019, il CT neozelandese dell’Italia opta per una rosa composta da diciannove avanti e quattordici tra mediani e trequarti.

La Benetton Rugby, con sedici atleti selezionati, è la squadra maggiormente rappresentata, mentre sono ben ventiquattro gli Azzurri alla loro prima edizione della Rugby World Cup in carriera: con una rosa dall’età media di 26 anni e mezzo, il giocatore anagraficamente più esperto è il pilone/tallonatore dei Leoni, Federico Zani, mentre l’estremo delle Zebre Parma Lorenzo Pani, 21 anni compiuti lo scorso quattro luglio, poche settimane prima di debuttare in Nazionale contro la Scozia nel primo test-match delle Summer Nations Series, è l’atleta più giovane del gruppo azzurro che non presenta esordienti assoluti tra le proprie fila.

Veterano assoluto dell’Italrugby l’apertura/estremo del Perpignan Tommaso Allan, che sabato scorso a San Benedetto ha raggiunto Diego Dominguez a quota 74 caps ed è l’unico convocato a prendere parte alla terza Rugby World Cup della propria carriera dopo quella del 2019 in Giappone e quella del 2015 in Inghilterra dove affrontò il Canada diretto all’epoca da Crowley.

Corsi e ricorsi storici: l’Italia disputerà la prima partita della Rugby World Cup “Francia 2023”allo Stadio “Geoffroy Guichard” di Saint-Etienne, lo stesso impronto dove la Nazionale di Pierre Berbizier arrivo a sfiorare i quarti di finale del 2007, arrendendosi di misura alla Scozia (18-16) nei minuti finali dell’ultimo turno della fase a gironi, affrontando la Namibia sabato 9 settembre alle ore 13..

La seconda partita dell’Italia è in programma mercoledì 20 settembre a Nizza alle 17.45 presso lo Stade de Nice contro l’Uruguay. Il terzo e quarto incontro del Girone A sono in calendario all’Olympique Stadium di Lione contro Nuova Zelanda e Francia, rispettivamente venerdì 29 settembre e venerdì 7 ottobre, alle ore 21 per entrambe le partite.

Dopo aver completato la preparazione sabato 26 agosto a Treviso affrontando il Giappone nell’ultimo test-match delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series l’Italia si radunerà il 31 agosto a Roma e volerà in Francia domenica 3 settembre, raggiungendo il quartier generale di Bourgoin-Jallieu, comune di circa 27.000 abitanti distante circa 45 km da Lione, sede delle ultime due partite della fase a gironi.

La copertura televisiva della Rugby World Cup in Italia sarà garantita in chiaro da Rai2 per le partite dell’Italia e una selezione degli incontri della fase ad eliminazione diretta, mentre gli abbonati Sky potranno assistere in diretta in esclusiva a tutti gli incontri della rassegna iridata.

“Non è stato semplice arrivare alla scelta dei trentatrè atleti convocati per la Rugby World Cup e tutti i giocatori che hanno partecipato alla preparazione hanno lavorato nel migliore dei modi. Quello di prendere delle decisioni è il nostro lavoro e la nostra responsabilità ed è quello che abbiamo fatto selezionando quella che riteniamo la migliore Italia possibile.

Nella selezione finale ha avuto un peso specifico rilevante la capacità di alcuni atleti, sia tra gli avanti che tra i trequarti, di ricoprire più di un ruolo, permettendoci di ampliare le scelte a nostra disposizione. Abbiamo ancora un test-match contro il Giappone per presentarci in Francia nelle migliori condizioni possibili e continuare a scrivere la storia di questo gruppo“, ha dichiarato il Commissario Tecnico Kieran Crowley.

I convocati per i Mondiali di Rugby

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

Luca MORISI (svincolato, 46 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps) Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)

Il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali di Rugby

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21