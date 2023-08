Mondiali Ciclismo 2023, la prova in linea: altimetria, percorso e favoriti

SportFair

Il giorno più atteso dell’anno per quanto riguarda il ciclismo su strada. Quest’oggi si svolgerà la prova in linea dei Mondiali di Ciclismo 2023 che assegnerà la tanto agognata maglia iridata. Il vincitore, com’è noto, potrà indossarla per tutta la stagione. Scopriamo percorso, altimetria e favoriti della gara odierna.

Percorso

Si parte da Edimburgo e dopo 272.4 km si arriva a Glasgow. Prima parte del percorso piuttosto dura: dopo 74 km è presente uno strappo di 4.4 km al 3.4% di pendenza media, successivamente si sale sulla salita più difficile di giornata, la Crow Road (5.6 km al 4%).

Toccherà poi al circuito: 14.3 km da percorrere 10 volte. Un percorso molto mosso, ma senza vere e proprie salite se non quella di Montrose Street (200 metri al 6%).

Favoriti

Che squadra ha il Belgio? Il campione uscente Remco Evenepoel ha tutta l’intenzione di riconfermarsi. Wout van Aert è in una forma clamorosa, lo abbiamo visto al Tour de France. Così come abbiamo visto che nel caso di un arrivo in volata Jasper Philipsen è l’uomo da battere. La vera domanda è: chi può batterli allora?

Ci proveranni l’olandese Mathieu van der Poel, il danese Mads Pedersen e ovviamente lo sloveno Tadej Pogacar. Poche chance per l’Italia di Trentin e Bettiol che parte come underdog.