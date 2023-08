Mondiali Basket, niente ‘Thrilla’ in Manila: l’Italia batte le Filippine e si qualifica

SportFair

L’Italia non poteva sbagliare. O meglio, poteva farlo ma con una sconfitta con scarto massimo di 11 punti. Sfumato il primo posto nel girone, andato a un’ottima Repubblica Dominicana che ha fatto 3 su 3 battendo anche l’Angola, gli azzurri si sono ritrovati all’ultima gara contro le Filippine per decidere le sorti del proprio Mondiale.

L’arena è l’Araneta Coliseum, quella del famoso “Thrilla” in Manila, il brivido del match tra Alì e Frazier nel 1975. Davanti a 13.000 filippini festanti per l’ultima gara della squadra di casa, gli azzurri non hanno steccato contro le Filippine che hanno dato il tutto per tutto, trascinato dalla stella degli Utah Jazz, Jordan Clarkson (23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist).

Le Filippine chiudono avanti nel primo quarto, soffrono tanto nel secondo quando l’Italia costruisce il margine utile per vincere la gara. Si va a riposo sul 39-48. Nel secondo tempo l’Italia chiude la pratica qualificazione (soprattutto in ottica sconfitta con il -11), ma non la partita che resta aperta fino ai minuti finali dell’ultimo periodo di gioco vinto 23-17 dalle Filippine che lasciano tutto sul parquet. Per gli azzurri sugli scudi il solito Fontecchio da 18 punti, 14 per Ricci, 13 per Spissu e Tonut.