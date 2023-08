Mondiali Basket, l’Italia si qualifica se: le combinazioni nel match con le Filippine

SportFair

La formula dei Mondiali di Basket 2023 permette di fare uno e un solo errore e sperare ancora nella qualificazione. L’Italia ha già sprecato questa possibilità perdendo contro la Repubblica Dominicana e adesso non può più sbagliare. Nella sfida del pomeriggio odierno (ore 14:00) contro le Filippine è dentro o fuori, zero margine di errore.

L’Araneta Coliseum sarà un catino bollente con 13.000 tifosi dei ‘Gilas’ pronti a sostenere la Nazionale di casa. Per l’Italia, opaca contro l’Angola e nervosa contro la Repubblica Dominicana, non sarà una partita semplice ma gli azzurri dovranno fare di tutto per portarla a casa. In realtà… potrebbero anche perdere e passare il turno.

L’Italia si qualifica se… tutte le combinazioni

Meglio non fare calcoli: una vittoria netta, mai messa in discussione, sarebbe l’ideale e darebbe anche una buona iniezione di fiducia al gruppo azzurro in vista della fase eliminatoria. Ricordiamolo: passare alla seconda fase del Mondiale consente l’accesso al torneo Pre Olimpico del prossimo anno.

In caso di vittoria il passaggio del turno, come seconda alle spalle della Repubblica Dominicana (prima a punteggio pieno), è assicurato. Se, malauguratamente, gli azzurri dovessero perdere, il passaggio del turno potrebbe avvenire ugualmente grazie alla classifica avulsa. L’importante sarà non perdere con uno scarto superiore agli 11 punti.

I precedenti

Italia e Filippine tornano ad affrontarsi quattro anni dopo e sempre ad un Mondiale. In Cina, a Foshan, finì 108-62 con 17 punti a testa per Datome e Della Valle e 16 per Gallinari. Dalla parte opposta, ci sono ancora Kiefer Ravena, June Mar Fajardo, Jaymar Perez, Japeth Aguilar e Roger Pogoy. In totale, i precedenti sono 9. Il primo addirittura ai Giochi Olimpici del 1936 a Berlino, unica vittoria filippine fino ad oggi per 14-32. L’altro precedente al Mondiale si è giocato proprio all’Araneta Coliseum il 10 ottobre del 1978: vittoria Azzurra 112-75.