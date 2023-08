Mondiali Atletica, chi è Gaia Sabbatini? La mezzofondista che ha fatto innamorare l’Italia | FOTO

SportFair

L’Atletica italiana vuole giocare un ruolo da protagonista ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Budapest. Gli atleti azzurri, da sempre, hanno regalato grandi gioie nelle varie discipline e anche nella rassegna Mondiale ungherese vogliono misurarsi con i migliori puntando a quante più medaglie d’oro possibili.

Tante le carte da giocare: da Jacobs alle staffette, da Tamberi a Larissa Iapichino e non solo. Fra gli atleti presenti al Mondiale una in particolare ha catturato l’attenzione di tutti: Gaia Sabbatini, la stella del mezzofondo italiano.

Chi è Gaia Sabbatini?

Nata a Teramo nel 1999, Gaia Sabbatini ha avuto sempre una grande passione per lo sport, amore trasmesso da papà Pino, scomparso prematuramente nel 2014, che portava sempre Gaia e la sorella Eva sul Gran Sasso a sciare o fare arrampicate.

Gaia ha praticato nuoto e danza, ma con l’atletica è stato amore a prima vista. Fin da giovane si è distinta per le proprie qualità arrivando a vincere l’oro ai Mondiali U23 di Tallin nel 2021 e l’oro agli Europei di cross nel 2022.

Lunghi capelli biondi, fisico statuario e splendidi occhi verdi, Gaia Sabbatini non passa mai inosservata. È considerata una delle atlete più belle al mondo, ma quando inizia la gara, si fa notare soprattutto per le sue qualità in pista e la voglia di competere e migliorarsi sempre più. Un mix perfetto che ha stregato tantissimi tifosi.

Influencer dell’atletica

Gaia Sabbatini ha raggiunto una grande popolarità sui social. L’atleta azzurra vanta oltre 335.000 follower su Instagram, piattaforma sulla quale alterna scatti di vita privata a foto e video riguardanti gare e allenamenti. Grazie alla sua popolarità Gaia è riuscita a dare un nuovo slancio all’atletica italiana facendola conoscere a tanti giovani che la seguono e accendendo un riflettore importante su una disciplina sportiva che, anche al femminile, regala grandi soddisfazioni che spesso passando, immeritatamente, in secondo piano.

Mental coach

Studentessa di psicologia, Gaia Sabbatini ha dimostrato di avere un’occhio di riguardo per l’aspetto mentale dello sport. Spesso gli atleti non riescono a raggiungere i risultati ai quali ambiscono proprio a causa di alcuni limiti che derivano proprio dalla loro mente.

Per questo motivo l’atleta azzurra ha deciso di affidarsi a una mental coach, come spiegato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “ho iniziato il percorso con Flaminia Bolzan a ottobre scorso. Ne sentivo la necessità. Studio psicologia ed è una cosa in cui credo. Mi sta aiutando molto anche nella vita privata, che poi si collega a quella agonistica. È tutto connesso. Ho lavorato molto prima degli Europei di cross perché arrivavo da un anno travagliato tra fastidi fisici e anche mentali. Quella gara è stata la mia rivalsa. Oggi però mi sento più serena“.