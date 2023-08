Mondiali Atletica 2023, il medagliere finale: la posizione dell’Italia

SportFair

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2023. Una rassegna più che positiva per l’Italia che chiude al 13° posto nel medaglie con 4 medaglie totali: è il miglior risultato degli ultimi 20 anni, come Edmonton 2001, ma con un argento in più. Brilla la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, due gli argenti con Fabbri nel peso e nella 4×100 maschile, chiude il bronzo della Palmisano nella marcia.

Medagliere Mondiali Atletica 2023

Stati Uniti 29 medaglie: 12 ori, 8 argenti, 9 bronzi Canada 6 medaglie: 4 ori, 2 argenti, 0 bronzi Spagna 5 medaglie: 4 ori, 1 argento, 0 bronzi Giamaica 12 medaglie: 3 ori, 5 argenti, 4 bronzi Kenya 10 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi Etiopia 9 medaglie: 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi Gran Bretagna & N. I. 10 medaglie: 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi Paesi Bassi 5 medaglie: 2 ori, 1 argento, 2 bronzi Norvegia 4 medaglie: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo Svezia 3 medaglie: 2 ori, 1 argento, 0 bronzi Uganda 2 medaglie, 2 ori, 0 argenti, 0 bronzi Australia 6 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi Italia 4 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo