Mercato piloti MotoGP: Bezzecchi in Ducati? Interviene Valentino Rossi

SportFair

Ritorna in pista la MotoGP e in Austria riprende la corsa al titolo con Bagnaia sempre più leader e gli altri dietro a inseguire. Fra i principali ostacoli al back to back titolato del pilota Ducati c’è senza dubbio Marco Bezzecchi, talento del Team Mooney VR46 intorno al quale sono presenti diversi rumor di mercato che lo accostano alla Ducati nella prossima stagione.

Bezzecchi al posto di Zarco

L’accordo fra Johann Zarco e la Honda LCR lascia libera una sella in Ducati Pramac, posto che potrebbe essere occupato proprio da Marco Bezzecchi. Sull’argomento è intervenuto Valentino Rossi che, ai microfoni di Sky Sport, nelle vesti di team manager, ha dichiarato: “il nostro obiettivo è di continuare con entrambi gli attuali piloti, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Abbiamo parlato con entrambi e ci sono buone possibilità di tenerli. Credo che quasi certamente quindi Bez resterà con noi: non avremo le moto ufficiali perché vanno al team Pramac, ma possiamo sostenerlo con una buona moto che la Ducati ci darà e come team, dato che cambiare squadra non è facile e non è detto che il tuo capotecnico e il gruppo di lavoro ti seguano.

Morbidelli? Sarebbe fantastico se guidasse una Ducati, per di più su una ufficiale come la Pramac: Franco in passato è andato veloce come Quartararo ed è uno che ha dimostrato che sa vincere le gare“.