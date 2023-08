Verstappen, infrazione in autostrada: il VIDEO che imbarazza il campione

SportFair

Max Verstappen domina la stagione di Formula 1 sfrecciando a tutto gas nelle piste di tutto il mondo, ma fuori dai tracciati del Mondiale è obbligato a seguire il codice stradale e le sue limitazioni come tutti gli automobilisti. È per questo motivo che un video postato su Instagram dall’amico e collaboratore Marck Cox sta mettendo in imbarazzo il pilota olandese.

Nel filmato, Verstappen si trova a bordo di un’Aston Martin Valkyrie, progettata da Adrian Newey, viaggiando sull’autostrada A8 dalla Francia in direzione Italia. Il pilota, nel tunnel di Canta-Galet, supera il limite di velocità di 90 km/h viaggiando a 124 km/h. Dai social sono arrivate parecchie critiche.

Guarda anche Max Verstappen supera il limite di velocità in autostrada