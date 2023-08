Anthony Joshua torna sul ring, ma cambia l’avversario: Whyte fermato per doping

SportFair

Anthony Joshua è pronto a tornare sul ring ma un imprevisto cambia i piani della serata del 12 agosto. Dillian Whyte, l’avversario designato per il match, è risultato positivo a un controllo antidoping e non potrà prendere parte al rematch della sfida disputata il 12 dicembre 2015.

Il suo posto verrà preso dal finlandese Robert Helenius che vanta un record in carriera di 32 vittorie e 4 sconfitte. Joshua, che cerca di mettere insieme una serie di successi convincenti dopo le sconfitte subite da Usyk, risulta attualmente senza titoli e voglioso di ottenere una chance per puntare nuovamente alle cinture di Usyk o Fury.

“Anche se è cambiato l’avversario i miei obiettivi rimangono gli stessi: vincere e dare spettacolo. – ha dichiarato il pugile britannico – Robert e io abbiamo combattuto anni fa, abbiamo condiviso il ring in palestra. È un avversario veramente impegnativo ma io troverò lo stile adatto per lui e sabato voglio il successo con ogni mezzo. Metterò in campo le mie migliori qualità per ottenere la vittoria e sarebbe sciocco sottovalutare Robert o chiunque altro. Devo prenderlo mortalmente sul serio“.