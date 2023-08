Manx GP, inizio tragico: Gary Vines muore in un incidente, la corsa non si ferma

SportFair

Tragico inizio per la centesima edizione del Manx GP, la seconda Road Race motociclistica più prestigiosa dell’Isola di Man. Il 33enne Gary Vines, pilota di Colchester, non è sopravvissuto alle ferite riportate durante un incidente avvenuto due giorni fa a Ballagaraey. La caduta è avvenuta nel corso del primo giro del turno unaugurale delle qualifiche. Il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale non sono bastati a salvargli la vita.

È il secondo grave incidente sulle strade dell’Isola di man dopo quello di Raul Torras nelle prove del Tourist Trophy. La corsa, nella quale è presente anche l’italiano Maurizio Bottalico (pluricampione Civs e nel Campionato europeo di velocità in salita moto), non è stata sospesa e andrà avanti secondo programma.