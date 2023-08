Lutto nel mondo del basket: è morto Tonino Zorzi, ex giocatore e allenatore

SportFair

E’ una giornata triste per il mondo del basket: è morto Tonino Zorzi, ex cestista e allenatore di pallacanestro. Zorzi è ricordato per le sue imprese: ha conquistato la Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli nel 1970 e ha conquistato 5 promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1: tre con la Reyer Venezia Mestre (1976, 1981, 1986), una con la Pallacanestro Pavia (1991) e con la Viola Reggio Calabria.

Da giocatore ha disputato 22 presenze in Nazionale, con la cui maglia ha disputato gli Europei del 1953 e del 1965, e conta 215 presenze totali e 3.948 punti in massima serie. Dal 2011 fa parte dell’Italia Basket Hall of Fame ed è stato eletto miglior giocatore della Pallacanestro Varese di ogni tempo.

“Apprendiamo con grande costernazione la grave notizia della scomparsa di Coach Tonino Zorzi. Ne ricordiamo le grandi qualità come uomo e allenatore, vero maestro del basket italiano, storico condottiero della Viola. Ti sia lieve la terra Parón. La società è vicina al dolore della famiglia e in segno di rispettoso cordoglio sospenderà fino a domani le attività delle pagine ufficiali”, si legge sui canali social della Viola Reggio Calabria.