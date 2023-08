“Campioni del mondo?”, Lyles attacca i giocatori NBA: scontro interno USA

SportFair

I Mondiali di Atletica 2023 si chiudono con una particolare polemica finale made in USA. Gli Stati Uniti hanno monopolizzato il medagliere surclassando gli avversari. Una delle stelle più luminose è stato senza dubbio Noah Lyles, vincitore di 3 medaglie d’oro nei 100 metri, 200 metri e staffetta 4×100 maschile. Lo sprinter a stelle e strisce ha lanciato una frecciatina ai cestisti NBA sull’etichetta di “Campioni del Mondo“.

“Perché i giocatori NBA dopo aver vinto il titolo si definiscano ‘campioni del mondo’? – si è chiesto Lyles in conferenza stampa – sapete cosa mi dà un po’ fastidio? Che devo guardare le NBA Finals e vedere le scritte ‘campioni del mondo’ sulle loro teste. Ma campioni del mondo di cosa? Degli Stati Uniti?“.

La reazione dei cestisti NBA

Kevin Durant, attivissimo sui social, è stato uno dei primi a rispondere su X (ex Twitter): “qualcuno aiuti questo fratello”, successivamente il compagno di squadra Devin Booker ha aggiunto un’emoji che raffigura l’uomo che si porta una mano alla testa dallo stupore.

Laconico “Tf” (the fuck) di Damian Lillard. Aaron Gordon, Campione NBA con i Nuggets, ha scritto in maniera ironica: “ok… e comunque io sui 200 metri me lo mangio, questo qui”. Tyus Jones ha ricordato, invece, che la dicitura “World Champions” ai campioni NBA non si adopera più.