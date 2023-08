Formula 1, FP1 GP Olanda: Verstappen subito forte, Leclerc indietro | TEMPI

SportFair

La Formula 1 torna in pista e lo fa sul tracciato di Zandvoort, quello del GP dell’Olanda. Il colore predominante è l’arancione, tonalità vista in diversi altri circuiti nel calendario di Formula 1, simbolo dei tifosi di Max Verstappen, campione in carica pronto a dominare anche il weekend della tappa casalinga del Mondiale.

Nelle FP1 del venerdì mattina il miglior tempo è proprio quello fatto registrare da Max Verstappen in 1:11.852. Quarta l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. In mezzo Alonso e Hamilton. La Ferrari si piazza al 16° posto con Charles Leclerc. L’altra rossa, per questa sessione, è stata guidata dal giovane Schwartzman che ha preso il posto di Sainz. Alcuni minuti della sessione hanno visto i piloti fermi ai box a causa dei lavori di recupero della monoposto di Hulkenberg finito contro le barriere.