Formula 1, cambio in Ferrari: Sainz out nelle FP1 in Olanda

SportFair

Novità in casa Ferrari in vista dell’appuntamento con il GP di Formula 1 in Olanda. Nelle FP1 sul circuito di Zandvoort non scenderà in pista la solita coppia composta da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Turno di riposo per Carlos Sainz che nella prima sessione di prove libere non sarà presente a bordo della SF-23. Il suo sedile andrà temporaneamente al giovane Robert Shwartzman.

Il regolamento della Formula 1 chiede, infatti, a o igni team di impiegare almeno per un paio di sessioni un pilota mai schierato per più di due gare. Per la scuderia di Maranello sarà anche un’occasione per testare i progressi del 23enne russo.

Frederic Vasseur, team manager della Ferrari, ha annunciato personalmente la scelta: “Robert farà le Libere 1 di Zandvoort sulla macchina di Carlos. È stata una scelta del pilota. Ho lasciato ai ragazzi la libertà di decidere quando effettuare questo cambio: so che non è una situazione facile, ma Carlos ha pensato che questo fine settimana potesse essere quello giusto. Non è una decisione facile: sicuramente non si può fare a Singapore, in Giappone, a Las Vegas. Inoltre ci sono anche le Sprint come ad Austin, Qatar. Quindi lì è impossibile. Robert avrà un’altra occasione, probabilmente ad Abu Dhabi. Girerà sempre nelle Libere 1, ma stavolta al posto di Leclerc“.