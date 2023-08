Formula 1, lo sgarro di Raikkonen: “i miei team manager non l’hanno mai saputo”

SportFair

Kimi Raikkonen è un grande appassionato di motori. Lo abbiamo visto impegnato in Formula 1, Rally e Nascar, mentre oggi è team principal Kawaski nel Mondiale MXGP. Il pilota finlandese è sempre stato un fan del motocross al punto da concedersi qualche ‘sgarro’ all’insaputa dei suoi stessi team manager di Formula 1.

A raccontare il retroscena è stato lo stesso Raikkonen al portale tedesco “Speedweek”. “A volte partecipavo a piccole gare per puro divertimento. – ha dichiarato – A casa ho una piccola pista che utilizzo insieme ai bambini. Non gareggio ad alto livello, ma ho utilizzato il motocross come parte della mia routine di allenamento. L’ho sempre fatto durante la mia carriera. Non ho idea di cosa pensassero in merito i miei team, semplicemente perché non ne abbiamo mai parlato“.

Raikkonen ha raccontato le origini di questa sua passione: “da bambino, giravo con una mini-moto Italjet dalla cilindrata di 50cc. Lì ho imparato l’equilibrio nel gestire la moto e in quel momento è nato il mio amore per gli sport fuoristrada e il motocross“.