Formula 1, Leclerc sul disastro Ferrari in Olanda: “mia chiamata giusta ma…”

Giornata nera per la Ferrari in Olanda. Sainz è riuscito a limitare i danni con un quinto posto, mentre Charles Leclerc ha prima rimediato un danno alla monoposto scontrandosi con Piastri, successivamente ha perso tempo al box, per poi ritirarsi mestamente a causa dei problemi relativi allo scontro iniziale. Gravi i 13” persi ai box nel montare le gomme intermedie.

Ai microfoni di Sky Sport il pilota monegasco ha fatto luce su quanto accaduto: “la chiamata era giusta, abbiamo perso tempo perchè non eravamo pronti. La chiamata era la mia, ma abbiamo guadagnato più che perso. Il contatto con Piastri ha influenzato fortemente la macchina, non c’è stato più nulla da fare, ho perso 60 punti di carico. Non penso che questa sia una Ferrari fragile, non ho visto dove è stato il contatto, ma era una parte importante della macchina e abbiamo perso tantissimo“.