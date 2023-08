Formula 1, FP3 GP Olanda: Verstappen davanti, Ferrari indietro | TEMPI

SportFair

Si torna in pista a Zandvoort per la terza e ultima sessione di prove libere del GP dell’Olanda. Sessione mattutina che anticipa le qualifiche del pomeriggio su un circuito che ha nascosto qualche insidia per tutte le tre free practice al punto che anche Max Verstappen è finito nella ghiaia. Ma è stato ugualmente il più veloce.

Il pilota della Red Bull ha firmato il giro più veloce in 1:21.631 davanti a George Russell e Sergio Perez. Migliorano le posizioni delle Ferrari rispetto al venerdì, seppur le rosse siano solo a centro classifica: Leclerc 9°, Sainz 12°.