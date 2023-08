SportFair

Dopo il brillante esordio contro la Romania, l’Italvolley si prepara a scendere in campo per il secondo match dell’Europeo. E’ quasi tutto pronto per la sfida contro la Svizzera e le azzurre sono considerate nettamente favorite per la vittoria.

Il via del match all’Arena di Monza è stato posticipato di 15 minuti, alle 21:15. Il motivo? La decisione è stata comunicata per necessità televisive e di palinsesto Rai.