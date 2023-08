Ciclismo, morto Tijl De Decker: era stato investito 2 giorni fa

SportFair

Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Tijl De Decker, giovane ciclista belga morto nella giornata odierna a due giorni dal terribile incidente avvenuto in allenamento. L’annuncio è arrivato dalla Lotto-Dstny, squadra che lo avrebbe fatto diventare professionista l’anno prossimo.

Secondo la polizia di Lier, lo scontro “è avvenuto fuori dal centro” ed è stata coinvolta un’autovettura. Il ciclista è stato trasportato con urgenza in ospedale nel quale è morto dopo due giorni passati in coma.

“È con grande tristezza che annunciamo la morte di Tijl De Decker in seguito a un incidente occorso in allenamento mercoledì. Il team ha il cuore a pezzi a causa di questa notizia e, in questo momento difficile, manda tutto il proprio amore e i propri pensieri alla famiglia di Tijl e a tutti i suoi cari“, si legge nella nota della Lotto-Dstny.