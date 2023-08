Caso Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola al contrattacco: l’annuncio

SportFair

Cambia tutto sul caso Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola finito nella bufera per il bacio alla Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile. Le notizie sulle possibili dimissioni non sono state confermate, come dichiarato dal diretto interessato in apertura dall’Assemblea.

“Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Mi stanno uccidendo pubblicamente, ma intendo difendermi e lottare sino alla fine”.

“Devo chiedere scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo. Chiedo scusa alla famiglia reale e a chi si è sentito offeso per un gesto poco edificante, non mi voglio giustificare. Ma era un bacio senza dominanza, come se fosse dato a mia figlia”.

Sul gesto: “è stato spontaneo, reciproco e consensuale. Ho un ottimo rapporto con tutte le giocatrici e abbiamo vissuto momenti molto affettuosi in questo ritiro”.

Poi l’attacco: “il falso femminismo non cerca la verità, cerca di mettersi al collo la medaglia e pensare che stiamo facendo passi avanti. Non si preoccupano delle persone. Diversi politici hanno definito questo atto una violenza sessuale, un gesto senza consenso, un’ aggressione… Queste persone stanno cercando di assassinarmi pubblicamente e io mi difenderò, come tutti gli spagnoli, in tribunale. Intraprenderò azioni legali contro queste persone. Hanno insistito molto sul sensazionalismo del falso femminismo, la stampa continuerà a uccidermi, ma la verità è la verità. Potranno continuare con questa campagna, ma nel profondo del mio cuore non mi interessa”.