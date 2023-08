Canoa, l’Italia è sul tetto del mondo: Santini-Craciun in trionfo nel C2 1000 metri

SportFair

Sventola il tricolore sul pennone più alto di Duisburg, in Germania, dove sono in corso i Mondiali di canoa velocità e paracanoa, validi anche come qualificazione per i Giochi di Parigi 2024.

L’Italia ha conquistato una storica medaglia d’oro nel C2 1000 metri, il risultato più importante per questa specialità della canoa canadese – che non sarà nel programma di Parigi – dopo l’argento olimpico di Aldo Dezi e Francesco Lamacchia alle Olimpiadi di Roma 60’. A salire sul gradino più alto del podio è la coppia delle Fiamme Oro composta da Nicolae Craciun e Daniele Santini, dopo aver dominato la gara dall’inizio alla fine. Gli azzurri vanno in testa sin dalla partenza, scandendo il ritmo di gara e chiudendo con il tempo di 3.34.565. Battuta la Germania di Moritz Adam e Nico Pickert, d’argento in 3.35.296, mentre il bronzo va alla Romania di Ilie Sprincean ed Oleg Nuta (3.36.490.) “Non potevamo accettare un risultato diverso dal primo posto e lo abbiamo portato a casa con i denti”, ha affermato Craciun. “Vincere contro la Germania in casa loro non è cosa da poco e siamo contenti di aver centrato l’obiettivo”, ha aggiunto Santini che ha dedicato la vittoria alla neonata figlia Caterina.

Nell’altra finale che ha visto impegnati gli azzurri del K2 1000 metri, Luca Boscolo Meneguolo e Nicola Ripamonti ottengono il sesto posto (3.16.942) con la medaglia d’oro che va alla Spagna di Pedro Vazquez Llenin e Inigo Pena (3.11.512) davanti all’Ungheria, argento in 3.12.366 con Bence Vajda e Tamas Szantoi Szabo, mentre il bronzo va alla barca tedesca formata da Anton Winkelmann e Leonard Busch (3.13.550) .

Nelle finali B i migliori tra gli italiani sono stati Samuele Burgo (Fiamme Gialle) che nel K1 1000 metri ha conquistato la seconda posizione (3.32.274) alle spalle dal danese Rene Holten Puolsen (3.31.868) ed Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre) che nella prova femminile ha ottenuto il secondo tempo in 4.09.669 dietro la slovena Mia Medved (4.08.461).

Agata Fantini (Marina Militare) si piazza al quinto posto la finale del K1 500 metri con il tempo di 1.51.547, stesso risultato per Matti Alfonsi (Fiamme Oro) nel C1 1000 metri chiude con il quinto tempo di 3.56.344.