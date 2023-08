Boxe, title shot per La Femina: assalto al Titolo Europeo dei supergallo

SportFair

Due ottime notizie per la boxe italiana in ambito continentale, che arricchiscono in grande stile l’ultimo trimestre pugilistico del 2023. Vincenzo La Femina (13-0, 7KO), fresco vincitore del titolo dell’Unione Europea contro Geram Eloyan, è stato nominato sfidante ufficiale al Titolo Europeo dei pesi supergallo, detenuto dall’imbattuto britannico Liam Davies (14-0, 6KO), gestito da Frank Warren della Queensberry Promotions.

Il pugile di Pagani è classificato al quarto posto della classifica EBU al limite dei 55 chilogrammi ed è il primo fighter eleggibile nei ratings dell’ente europeo come sfidante ufficiale al campione Davies, il quale ha recentemente difeso la cintura in un derby total british contro Jason Cunningham, vincendo per TKO alla prima ripresa.

“Vincenzo ha dimostrato di avere le qualità necessarie per emergere, nel match in Belgio contro Eloyam“, spiega Alessandro Cherchi di Opi Since 82 “Una vittoria così netta, in trasferta, contro il campione in carica, è stata determinante per ottenere la nomina a sfidante ufficiale per il Titolo Europeo. Cercheremo di portare il match in Italia”.

Appresa la notizia, Vincenzo La Femina si è dimostrato immediatamente entusiasta: “anche se quando l’ho saputo avevo già finito gli allenamenti, per la scarica di adrenalina mi sarei rifiondato in palestra per un’altra sessione. Voglio dare tutto me stesso, diventare sfidante all’Europeo è un attestato di stima che ripaga dei sacrifici che sto facendo insieme al mio team e alla famiglia Cherchi della Opi Since 82”.

La seconda notizia è che Francesco Grandelli può ricominciare un percorso verso nuove soddisfazioni e nuove cinture. La Opi Since 82 organizzerà a Nichelino (provincia di Torino) il match valido per il titolo dell’Unione Europea dei pesi piuma, conteso tra il pugile italiano Francesco Grandelli (17-2-2, 3KO) e l’imbattuto belga Stefan Voda (14-0, 5KO).

“Siamo felici di esserci aggiudicati questo incontro“, commenta Alessandro Cherchi “si tratta di un match avvincente, entrambi i pugili vorranno imporsi con ogni mezzo necessario. Voda è un pugile ostico che vuole emergere sulla scena europea, Francesco deve assolutamente vincere per smuovere la sua carriera. Ci aspettiamo una battaglia dal primo round“.