ATP Toronto, esordio ok per Musetti: liquidato Nishioka

Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nell’ATP di Toronto. Sul cemento canadese il giovane tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul giapponese Yoshito Nishioka (numero 45 ATP). Musetti, numero 19 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 2 set vinti in 1 ora e 15 minuti con il punteggio di 6-4 / 6-1.

Nel primo set entarmbi i tennisti sono riusciti a difendere i rispettivi turni di battuta fino al 6-4 decisivo nel quale Musetti ha capitalizzato la prima palla del set utile sul turno di battuta dell’asiatico. Più semplice il secondo set nel quale Musetti ha strappato il turno di battuta a Nishioka nel secondo e nel quarto game chiudendo con un perentorio 6-1 sul secondo match point a disposizione.