ATP Cincinnati, giornata nera: eliminati Musetti, Sinner e Sonego

Giornata nerissima per i tennisti italiani all’ATP Cincinnati, tutti gli azzurri sono stati eliminati dalla competizione. Il ko a sorpresa è quello di Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Toronto. Il 22enne è stato clamorosamente eliminato da Dusan Lajovic, in grado di imporsi con il punteggio di 4-6, 6-7.

Come da pronostico fuori anche Lorenzo Musetti, eliminato da Medvedev. Il russo si è confermato in forma e la sfida si è conclusa con il punteggio di 3-6, 2-6. Fuori anche Lorenzo Sonego. Lo statunitense Taylor Fritz si è dimostrato superiore come conferma anche il risultato di 4-6, 6-7.