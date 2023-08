Anthony Joshua vince per ko contro Helenius: il destro è micidiale | VIDEO

Anthony Joshua, ex campione del mondo di pugilato, si è imposto contro Robert Helenius per ko nell’incontro dei pesi massimi a Londra. Il finlandese è stato scelto all’ultimo momento per sostituire il britannico Dillian Whyte in questo incontro, annullato a causa di “risultati sfavorevoli delle analisi” durante un controllo antidoping.

Helenius, la cui carriera da professionista conta 32 vittorie e 4 sconfitte, è stato eliminato a ottobre al primo turno dall’americano Deontay Wilder. Il finlandese ha concluso il 5° round con il naso sanguinante, poi Joshua è stato autore di un fenomenale montante sinistro e di un potente dritto al 7° round. Helenius è rimasto brevemente privo di sensi, ma si è alzato in piedi prima di toccare i guanti al suo avversario.

