WTA Palermo, i risultati delle italiane: sconfitta pesantissima di Errani e super Rosatello

E’ andato in scena il primo turno del WTA Palermo e sono scese in campo quattro tenniste italiane. Grandissima prestazione di Camilla Rosatello, in grado di ribaltare il pronostico contro la svizzera Viktorija Golubic. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa con un nettissimo doppio 6-1.

Grande soffisfazione anche di Nuria Brancaccio, in grado di imporsi con il risultato di 0-2 contro la francese Tessah Andrianjafitrimo. Successo 3-6 nel primo set, poi il 4-6 a chiudere il match.

Sconfitta pesantissima di Sara Errani, mai in partita contro la cinese Qinwen Zheng. Il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, un doppio pesantissimo 0-6. Nell’ultima partita sconfitta di Aurora Zantedeschi contro la francese Diane Parry con il risultato di 2-0 (6-4, 6-3).