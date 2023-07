WTA Budapest, forfait per Camila Giorgi a tabellone compilato

SportFair

Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Varvara Gracheva che ha confermato il feeling negativo con i Championships (una sola vittoria dal 2019 a oggi), Camila Giorgi rimanda il proprio ritorno in campo. La tennista italo-argentina non sarà, infatti, al via del WTA di Budapest nel quale risultava regolarmente iscritta al momento del sorteggio del tabellone.

A differenza delle colleghe Anastasia Potapova, Anna Kalinskaya e Sorana Cirstea che si sono ritirate prima del sorteggio, Camila Giorgi ha presentato il proprio forfait a tabellone ultimato: all’esordio avrebbe dovuto affrontare Storm Hunter. Al suo posto giocherà l’argentina Nadia Podoroska.