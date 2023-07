Wimbledon, Djokovic sbotta contro un tifoso: la frase che lo ha fatto innervosire

SportFair

Nel corso della sfida fra Novak Djokovic e Jannik Sinner è avvenuto un episodio alquanto particolare. Nonostante il vantaggio di due set, nel terzo periodo di gioco, Novak Djokovic è apparso un po’ indispettito. Il campione serbo è stato infastidito dal comportamento di uno dei tifosi presenti sugli spalti del centrale di Wimbledon e ha risposto in maniera piuttosto polemica.

Il tifoso in questione ha urlato una frase che ha fatto perdere la concentrazione a Djokovic che, nonostante tutto, è riuscito comunque a portare a casa l’incontro. Secondo quanto ricostruito dal “Daly Mail”, il tifoso avrebbe urlato “Vamos Rafa“, classica frase di incitamento urlata dai fan di Rafa Nadal durante i match dello spagnolo.

Frase che, trattandosi per altro di uno dei suoi più acerrimi rivali, non ha di certo fatto piacere a Novak Djokovic che si è portato le mani sugli occhi mimando il gesto del pianto verso gli spettatori, ricevendo in cambio un po’ di fischi.