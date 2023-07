Wawrinka ko in finale a Umago: le lacrime dopo la sconfitta | VIDEO

SportFair

La finale a Umago ha regalato spettacolo e si è conclusa con il trionfo di Popyrin contro Wawrinka. L’australiano è stato protagonista di una grande rimonta dopo l’iniziale svantaggio del primo set. La reazione è stata da grande giocatore e il secondo e il terzo set si sono conclusi sui risultati di 6-3 e 6-4.

Al termine del match si sono verificate le lacrime dello svizzero. “Scusate. So che è così stupido piangere, ma amo così tanto questo sport. Per me è davvero speciale. Voglio ringraziare il mio team, il mio fisioterapista e la mia fidanzata Sara. Non è sempre facile starmi vicino ma grazie per il sostegno. Spero di tornare e la prossima volta di prendermi il trofeo più grande”.