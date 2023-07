Volleyball Nations League, super Italia! 3-0 all’Argentina: è semifinale!

SportFair

L’Italia di Ferdinando De Giorgi conquista l’accesso alle semifinali di Volleyball Nations League battendo l’Argentina 3-0 (25-17, 25-13, 25-14). Azzurri bravi a condurre sin dall’inizio, con un primo set che ha spento da subito il gioco avversario, arginando bene le giocate di De Cecco e dei suoi attaccanti, senza permettere all’Argentina di trovare una reazione, confermandosi nel secondo e terzo set vinti con un ampio vantaggio.

Saranno gli USA l’avversaria dell’Italia in semifinale sabato 22 (orario da definire, le due semifinali sono in programma alle 17.00 e alle 20.00), vincenti nell’altro Quarto di Finale con la Francia al tie break nel pomeriggio. Domani si giocheranno le altre due gare valide per i Quarti di Finale Giappone-Slovenia e Polonia-Brasile.

Italia in campo nel primo set con Giannelli e Romanò a formare la diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi, libero Balaso. Dopo l’errore iniziale dell’Argentina, il primo punto azzurro lo firma Lavia da seconda linea per il 2-1. L’Italia mantiene il vantaggio ma l’Argentina cerca di mantenersi alle spalle degli azzurri che conducono 8-6, il muro di Giannelli porta sul 9-6. Loser, miglior muro della fase preliminare, mette a terra il punto numero 8 con l’Italia avanti 11-8. Il servizio corto di Michieletto diventa il punto del 15-9, massimo vantaggio per l’Italia sul 18-10. L’Italia continua ad aumentare il distacco, Romanò a segno per il 21-12. La prima palla set arriva sul 24-15 con un errore al servizio dell’Argentina, set chiuso sul 25-17 dagli azzurri.

Confermato il 6+1 iniziale nel secondo set che parte con un errore in attacco da seconda linea degli azzurri. L’ace di Russo porta gli azzurri avanti 4-3. L’Italia è brava a tenere in difesa, ricostruire e chiudere, Romanò mette a terra il punto del 7-3. Il +5 arriva sul punteggio di 8-3, vantaggio diventato +7 sul 14-6 con il punto di Giannelli. La serie di cambi in campo in casa Argentina effettuati da Mendez, non cambiano l’andamento del set con l’italia avanti 19-8. Il turno al servizio di Armoa, appena entrato, fa recuperare terreno all’Argentina che non riesce però a ridurre il distacco con l’Italia avanti 23-12, set chiuso dall’Italia sul 25-13 con l’attacco vincente di Galassi.

Il terzo set inizia col primo tempo di Russo con l’Italia subito avanti 1-0, set che procede in maniera analoga ai precedenti con gli azzurri bravi subito a prendere un ampio vantaggio fino al 7-2. Michieletto a segno in attacco per il punto del 10-5, l’italia macina gioco e punti con un’Argentina che non riesce a reagire. Due muri azzurri consecutivi portano l’Italia avanti 13-6. Sembra essersi spenta la luce in casa Argentina con l’Italia che continua a macinare punti, Lavia di prima intenzione mette a terra il 16-6. L’Argentina cerca di non lasciar andar via l’Italia che comunque mantiene il suo ampio vantaggio 22-12 chiudendo il set sul 25-14 che consegna la vittoria e l’accesso alle semifinali di sabato contro gli USA.

