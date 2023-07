Volley Nations League: USA in grande spolvero, l’Italia ko in semifinale

SportFair

L’Italia esce sconfitta dalla semifinale di Volleyball Nations League con gli USA col punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) in una gara che ha visto gli azzurri avanti fino alla metà del primo set, poi conquistato dagli USA, bravi a sfruttare la scia del primo, portando a casa secondo e terzo parziale. La seconda sconfitta con gli USA di questa VNL (la prima in Canada nella week 1) proietta quindi Giannelli e compagni alla Finale per il terzo posto in programma domani con il Giappone alle ore 17.00. La Finale per l’oro sarà tra i padroni di casa della Polonia, che nel pomeriggio hanno sconfitto il Giappone 3-1, e gli USA alle ore 20.00.

Italia in campo nel primo set con lo stesso 6+1 della vittoria con l’Argentina composto da Giannelli e Romanò in diagonale, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto schiacciatori e Balaso libero. Romanò e Shoji in campo per il primo set con la Equal Jersey, progetto di Volleyball World, simbolo di unità e appartenenza che promuove la solidarietà. Il primo tempo di Roberto Russo vale il punto del 2-2, fase di studio per le due squadre che si sono già incontrate nella week 1 in Canada. Gli USA cercano subito il distacco, l’attacco di Jaeschke da seconda linea vale il 7-4, Italia che ribalta la situazione portandosi in vantaggio 9-8, l’ace di Galassi vale il 10-8. Gli USA ritrovano il vantaggio sul 15-14 con un muro di Holt.

Dentro Gironi per Romanò, il muro di Galassi prova a ridurre il distacco, USA avanti 17-15, vantaggio mantenuto fino al 23-18 con l’attacco vincente di Jaeschke, set chiuso dagli USA sul 25-19 con l’attacco vincente da seconda linea di Defalco.

Azzurri in campo con lo stesso 6+1 per il secondo set. L’ace di Jaeschke vale il 3-2 per gli USA che partono bene, il muro di Romanò pareggia i conti 3-3. Romanò vincente dai nove metri porta avanti l’Italia 5-4. Michieletto mette a terra il punto del 7-7 con l’Italia che resta agganciata agli USA. Christenson mura Michieletto, per il punto del 11-10 USA. L’ace di Smith porta gli USA sul 13-10. Massimo vantaggio per gli Stati Uniti sul 16-12, il muro a uno di Jaeschke su Romanò vale il 19-13, quello di Russo accorcia le distanze 19-15. Il fallo in attacco di Giannelli, porta gli USA sul 22-16, parziale conquistato col punteggio finale di 25-18.

Nessun cambio per De Giorgi nel terzo set. L’errore in attacco di Russo porta avanti gli USA 3-2. Il muro su Michieletto porta gli USA sul 8-4. Dentro Gironi per Romanò con l’Italia che prova a ridurre il distacco dagli USA avanti 11-8. Il muro di Jaeschke porta a 6 i punti di vantaggio degli USA, 17-11. Giannelli prova a sfruttare Gironi, ma l’Italia non trova la reazione, USA avanti 21-14. Russo prova a tener su l’Italia, suo il muro del punto numero 18 contro i 23 degli USA che chiudono il set sul 25-19 e il match che porta gli USA in finale.