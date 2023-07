Volley Nations League, Italia eliminata: la Turchia vola in semifinale

SportFair

Sconfitta per l’Italia contro la forte Turchia ad Arlington. Le azzurre, campionesse uscenti, salutano la Volleyball Nations League 2023 eliminate ai quarti di finale da Vargas e compagne al termine di una partita chiusa dalla turche con un secco 0-3 (20-25; 15-25; 18-25). La Turchia, nella notte tra sabato e domenica (ore 2:30 italiane) affronterà gli USA per giocarsi una storica qualificazione alla Finale di VNL mentre le azzurre faranno rientro in Italia per godere di qualche giorno di meritato break per poi tuffarsi nella preparazione degli imminenti Campionati Europei che prenderanno il via il prossimo 15 agosto all’Arena di Verona. Le azzurre hanno chiuso la VNL con un bottino di 8 vittorie e 5 sconfitte (di cui 4 nella fase intercontinentale e 1 nei quarti con la Turchia).

La cronaca

Lo starting six scelto dal CT Mazzanti per affrontare la Turchia vede Bosio in regia con Nwakalor in diagonale, Villani e capitan Sylla schiacciatrici, Danesi e Mazzaro centrali, e Fersino libero. Dall’altra parte Santarelli sceglie il sestetto pesante con Sahin palleggiatrice, Vargas opposta, Karakurt e Aydin schiacciatrici, Erdem e Gunes al centro, e libero Orge. La partita è subito molto intensa e combattuta: Vargas sparacchia un paio di attacchi mentre dall’altra parte Mazzaro, Nwakalor e Villani mettono giù i primi attacchi azzurri (5-3).

Le turche non si scompongono trovando in Karakurt ed Erdem le giocate per riagganciare e superare l’Italia (5-8). L’Italia si scuote grazie a capitan Sylla che mette giù un ace e due attacchi consecutivi (7-8) seguita da Villani particolarmente ficcante in attacco ma dall’altra parte il muro turco non concede scampo a Nwakalor dando il la ad un break deciso delle atlete turche che toccano il +6 (11-17). È lo strappo decisivo che l’Italia non riesce più a ricucire nonostante qualche guizzo al servizio (Squarcini) e un paio di buone giocate di Nwakalor. La Turchia, infatti, non rallenta trovando con l’attacco propotente di Vargas il 19-25. Nel secondo parziale la musica non cambia con le azzurre che provano a scrollarsi con Mazzaro, Villani e Nwakalor e le turche che rispondono con Aydin, Karakurt e un muro di Sahin (4-6) che costringe Mazzanti al timeout. È il momento del break turco che porta le firme di Karakurt, Gunes, Erdem e di una super Vargas.

Dall’altra parte l’Italia si aggrappa alle giocate di Nwakalor, Mazzaro e Villani ma le turche volano sul 9-18 complice un super turno al servizio di Vargas che spezza in due il secondo set. Mazzanti concede campo a Degradi e Omoruyi ma la musica non cambia per una Turchia che domina il secondo parziale con un netto 15-25. Non va meglio nell’avvio di terzo set per le azzurre che vanno sotto 1-5 (muro di Erdem) prima di dare qualche segnale di ripresa con Degradi, Villani e Danesi.

Dall’altra parte però Vargas e Aydin non si fermano e complici i tanti errori al servizio dell’Italia, volano sul 6-11. Con un break di 4-0 chiuso da due ace di Villani, le azzurre si riportano sul -1 inducendo Santarelli al timeout. La riscossa italiana viene interrotta da un paio di fiammate di Vargas che rimette le ragazze del CT Santarelli sul +4 (12-16). Le azzurre non rientrano più, e nonostante qualche ultimo sussulto di Degradi, alzano bandiera bianca con il definitivo 18-25.