Volley, l’Italia Under 17 è campione d’Europa! Vittoria in finale contro la Bulgaria

La Nazionale under 17 maschile torna sul tetto d’Europa. Questa sera gli azzurrini guidati dal tecnico Monica Cresta hanno battuto in finale 3-1 (23-25, 19-25, 20-25) la Bulgaria. Una medaglia d’oro più che meritata da Cremoni e compagni che in questa edizione della rassegna continentale, che è stata ospitata a Podgorica in Montenegro, hanno compiuto un percorso netto: 9 vittore in altrettante gare disputate.

Nel corso della cerimonia l’azzurrino Simone Porro è stato nominato MVP del torneo e miglior palleggiatore. Insieme a lui nel dream team di questa rassegna continentale Gianluca Cremoni (miglior opposto) e Lorenzo Ciampi (miglior centrale).

La medaglia di bronzo è stata vinta dalla Spagna che nella finalina per il terzo posto si è imposta 3-1 (23-25, 25-17, 25-13, 25-14) sul Belgio.

BULGARIA-ITALIA 1-3 (23-25, 19-25, 25-20, 20-25)

BULGARIA: Manolev 14, Nikolaev 4, Uzunov 3, P. Ivanov 13, K. Ivanov 6, Velichkov 19; Dobrev (L), Tiholov (L), Marinov, Iliev. Ne: Videnov, Konstantinov, Mladenov, Georgiev. All. Velichkova.

ITALIA: Bertoncello 12, Benacchio, Cremoni 25, Garello 2, Ciampi 16, Porro 2; Giani (L), Usanza (L), Boschini, Argilagos 2, Ruzza 3, Colaci 2, Zlatanov 9. Ne: Zara. All Cresta.

ARBITRI: Mirza Basic (BIH), José Caramez Pereira (POR)

I 14 azzurrini oro ai Campionati Europei under 17 maschile

Palleggiatori: Simone Porro e Bryan Argilagos

Opposti: Gianluca Cremoni e Raffaele Colaci

Schiacciatori: Simone Bertoncello, Nicolò Garello, Manuel Zlatanov e Davide Boschini

Centrali: Alessandro Benacchio, Lorenzo Ciampi, Andrea Ruzza e Nicola Zara

Liberi: Andrea Giani e Andrea Usanza

Lo staff oro ai Campionati Europei under 17 maschile: Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Matteo Antonucci (assistente allenatore), Marco Donnarumma (scoutman), Antongiulio Di Noto (medico), Mattia Cordenos (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager).

L’Albo d’oro dei Campionati Europei Under 17 maschile

2017 (Konya) – 1. Italia, 2. Belgio, 3. Turchia

2019 (Sofia) – 1. Francia, 2. Bulgaria, 3. Polonia

2021 (Tirana) – 1. Slovenia, 2. Russia, 3. Polonia

2023 (Podgorica) – 1. Italia, 2. Bulgaria, 3. Spagna