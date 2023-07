Uragano Folorunso ai campionati italiani: è record sui 400 ostacoli

SportFair

Un uragano, Ayo Folorunso. L’ostacolista delle Fiamme Oro divora le barriere di Molfetta e toglie dodici centesimi al record italiano siglato lo scorso anno ai Mondiali di Eugene. Un risultato non certo inatteso, considerate le premesse con cui si presentava in Puglia, ovvero il 54.44 di dieci giorni fa a Banska Bystrica. E se è vero che il mondo (e con Femke Bol anche l’Europa) corre veloce come un treno, è anche vero che l’emiliana allenata da Maurizio Pratizzoli può godersi un primato che la spedisce al terzo posto delle liste continentali della stagione.

Per il secondo posto, altri due centesimi di miglioramento per Rebecca Sartori (Fiamme Oro, 55.05), terza Eleonora Marchiando (Carabinieri) con 55.35, quarta Linda Olivieri (Fiamme Oro, 56.61). Tra gli uomini detta legge Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) con lo stagionale di 49.54, in una gara sostanzialmente senza storia: Michele Bertoldo (Atl. Vicentina) è secondo in linea con i suoi standard stagionali (50.08), Lorenzo Cesena (Atl. Piacenza) continua a macinare progressi ed è terzo portandosi a 50.80.