Tragedia in campo: allenatore ucciso durante una partita di calcio | VIDEO

Un epispodio shock nel mondo del calcio. La tragedia si è verificata durante un incontro amatoriale a Ciudad Obrégon, nello Stato di Sonora. Come conferma un VIDEO diventato virale sui profili social, uno dei due allenatori è stato ucciso a colpi di pistola.

L’episodio è avvenuto in un impianto sportivo del quartiere di Cajeme. Nel corso della partita l’allenatore Jorge Alberto N. di 44 anni è stato colpito da una scarica di proiettili. I responsabili sono un gruppo di persone armate, in azione durante la partita. L’omicidio è stato ripreso in diretta e in poco tempo è diventato virale sui profili social.

Secondo il procuratore generale dello stato “quattro soggetti sono scesi da un veicolo per eseguire un attacco diretto a questa persona, e abbiamo già informazioni sul movente e sui possibili mandanti di coloro che sono stati gli esecutori materiali”.

#21Jul | Un entrenador fue asesinado y otra persona resultó herida durante un partido de fútbol en Ciudad Obregón, Sonora (México). El juego lo estaban transmitiendo por redes sociales. 🎥: @Mileniopic.twitter.com/1Z4IluS8w2 — El Diario (@eldiario) July 21, 2023