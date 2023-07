Tour de France, scintille a Cauterets-Cambasque: Pogacar trionfa, Vingegaard accusa!

SportFair

Tappa a forti tinte giallonere quella odierna del Tour de France. Nella frazione numero 6, da Tarbes a Cauterets-Cambasque, la Jumbo-Visma detta legge con una tattica davvero particolare. Wout van Aert avanti nel gruppetto dei fuggitivi, dietro Jonas Vingegaard scortato da Kuss e Keldermann attende il momento propizio per scattare.

La rasoiata arriva sul mitico Tourmalet, ma a differenza di ieri, Pogacar risponde presente all’attacco del rivale. Accusano il colpo tutti gli altri presenti nel gruppetto fra i quali la Maglia Gialla Jai Hindley e l’italiano Giulio Ciccone. Vingegaard e Pogacar fanno uno sport a parte.

van Aert si stacca dal gruppo di testa per fare da gregario a Vingegaard per il finale, anch’esso in salita a Cauterets-Cambasque. Negli ultimi 4 km van Aert abbandona stremato e permette il secondo attacco di Vingegaard che, nuovamente non stacca Pogacar. E a poco più di 2 km dal traguardo il “Piccolo Principe” si scatena.

Questa volta è Pogacar ad attaccare e Vingegaard accusa il colpo. Lo sloveno tira dritto fino al traguardo e stacca di 28 secondi il campione in carica che da domani vestirà la maglia gialla. Che spettacolo ragazzi… ed è solo la prima settimana!

La classifica generale del Tour de France

Vingegaard 26H 10′ 44” Pogacar +25” Hindley +1’34” S. Yates +3’14” Rodriguez 3’30” A. Yates 3’40” Gaudu 4’03” Bardet 4’43” Pidcock 4’43” Kuss 5’28”