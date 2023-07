Tour de France, van der Poel lancia Philipsen: successo in volata a Bayonne

SportFair

Terza tappa del Tour de France 2023 andata in scena oggi da Amorebieta-Etxano a Bayonne. Per la prima volta i velocisti protagonisti nonostante i tanti GPM presenti Côte de Trabakua (4,1 km al 5,4%), Côte de Milloi (2,3 km al 4,5%), Col d’Itziar (5,1 km al 4,6%) e il Côte d’Orioko Benta (4,6 km al 6,3%) posti tutti nella fase iniziale della gara.

Ultimi 90 km utili alle squadre dei velocisti per studiare al meglio la volata a ranghi compatti sul traguardo di Bayonne. Negli ultimi km è guerra per ottenere la migliore posizione dalla quale lanciare l’ultima sparata. Ai 500 metri parte van der Poel che lancia la volata di Jasper Philipsen che sfrutta la scia e ringrazia prendendosi la prima posizione. Secondo posto per Bauhaus davanti a Ewan. Resta in giallo Adam Yates.

Classifica generale Tour de France

A. Yates 13H 52′ 33” Pogacar +6” S. Yates +6” Lafay +12” van Aert +16” Vingegaard +17” Woods +22” Hindley +22” Rodriguez +22” Skjelmose +22”