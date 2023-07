Tour de France, la legge di Philipsen: terzo successo in volata, sua anche Bordeaux

SportFair

Nella lingua del Tour de France arrivo in volata fa rima con Jasper Philipsen. Il ciclista belga firma uno strepitoso tris nei finali in volata della prima parte del Tour de France 2023 prendendosi anche il successo odierno a Bordeaux. Eguagliato il record di Marcel Kittel nel 2014.

Dopo le fatiche in salita nelle ultime due tappe, la frazione odierna, 169.9 km da Mont de Marsan a Bordeaux, ha permesso ai big di rifiatare in attesa del weekend e ha dato spazio nuovamente ai velocisti.

A imporsi sul traguardo di Bordeaux, come detto, è stato Jasper Philipsen nonostante questa volta l’aiuto di Van der Poel sia partito troppo in anticipo e si risultato vano. Philipsen si è dunque messo in proprio tenendo a bada Mark Cavendish che ha accarezzato l’idea del record di successi all-time. Terzo Girmay davanti all’azzurro Mozzato. Vingegaard resta in giallo.

Classifica generale Tour de Fance

Vingegaard 29H 57′ 12” Pogacar +25” Hindley +1’34” S. Yates +3’14” Rodriguez 3’30” A. Yates 3’40” Gaudu 4’03” Bardet 4’43” Pidcock 4’43” Kuss 5’28”