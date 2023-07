Tour de France, la tappa di oggi Tarbes-Cauterets-Cambasque: percorso e favoriti

SportFair

Lo scatto di Vingegaard che ha staccato Pogacar nella tappa di ieri ha fatto da antipasto alla tappa odierna, quella con il primo arrivo in salita del Tour de France 2023. Si parte da Tarbes e si chiude a Cauterets-Cambasque dopo 144,9 chilometri. Lecito aspettarsi una tappa scoppiettante. Andiamo a scoprire percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Dopo 25 km di percorso si inizia già a salire con la Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%), una sorta di riscaldamento per quello che verrà dopo. Superato il traguardo volante di Sarrancolin (km 49,2) si sale sul Col d’Aspin, prima categoria lungo 12 km al 6,5% di pendenza media con una punta all’11% nella seconda metà.

Successivamente tocca al mitico Tourmalet sul quale verrà assegnato il Souvenir Jacques Goddet. Sono 17 km di salita al 7.4% fino a 2115 metri di altitudine. Dopo una lunga discesa inizia l’ultima salita verso il traguardo di Cauterets-Cambasque (16 km al 5,4%).

I favoriti

Ieri ha fatto la differenza in salita, oggi Jonas Vingegaard non può che essere il grande favorito. Pogacar chiamato a rispondere allo schiaffo di ieri, c’è curiosità nel capire se ci riuscirà. La maglia gialla Jai Hindley sarà costretto a difendersi. Giulio Ciccone (3°) chiamato a non perdere contatto dai big di alta classifica.