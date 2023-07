Tour de France, la tappa di oggi Saint Leonard de Noblat-Puy de Dome: percorso e favoriti

SportFair

La nona tappa del Tour de France che andrà in scena nella giornata odierna promette scintille. Si parte da Saint Leonard de Noblat e si arriva in salita sul Puy de Dome. Ciclisti pronti a dare il tutto per tutto prima del giorno di riposo. Scopriamo percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Il tracciato odierno è lungo 182.4 km con circa 3500 metri di dislivello complessivi. L’inizio della tappa è abbastanza mosso, a Lac de Vassiviere il primo traguardo volante. I primi due GPM da affrontare saranno Cote de Felletin (2.1 km al 5.2 % di pendenza media) e Cote de Pontcharraud (1.9 km al 4.6 % di pendenza media). Dopo 40 km toccherà al terza categoria Cote de Pontaumur (3.3 km al 5.3% di pendenza media). E per finire tocca a lui, il ritorno del mitico Puy de Dome: 13.3 km al 7.7% con i 4 km finali tra l’11 e il 12% di pendenza media.

I favoriti

Inutile dirlo, quando si parla di grandi montagne ci si aspetta sempre fuoco e fiamme dai due grandi favoriti: Jonas Vingegaard (in maglia gialla) e Tadej Pogacar. In salita ha fatto bene anche Jai Hindley, ma quando i due davanti aumentano il ritmo non ce n’è per nessuno. Giulio Ciccone si gioca le sue chance per la Maglia a Pois.