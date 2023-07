Tour de France, la tappa di oggi Roanne-Belleville en Beaujolais: percorso e favoriti

SportFair

Il Tour de France 2023 entra ufficialmente nella seconda metà del suo percorso. Nella giornata odierna la 12ª tappa che prenderà il via da Roanne e terminerà a Belleville en Beaujolais. Dopo una frazione abbastanza tranquilla in termini di classifica come quella di ieri, oggi si torna in salita e chissà che qualche big non possa muoversi a sorpresa.

Il percorso

I ciclisti dovranno affrontare 168.8 km complessivi. La prima asperità di giornata, dopo una ventina di km, è il Cote de Thizy les Bourgs (4,3 km al 5,6%). Successivamente sarà la volta del Cote de Ecorbans (2,1 km al 6,9%).

Diversi saliscendi porteranno fino alla metà del percorso con il traguardo volante. Da lì in poi si farà sul serio. Tre salite in rapida successione: Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) e Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%), con i secondi di abbuono in cima. Scollinata l’ultima salita resteranno 28 km prima di arrivare al traguardo nei quali si potrà decidere la gara.

I favoriti

Sembra una tappa adatta alle fughe. Dunque Wout van Aert e Mathieu van der Poel non possono mancare nel lotto dei favoriti. Julian Alaphilippe cerca un successo prestigioso davanti alla sua gente. Felix Gall e Neilson Powless battaglieranno per la maglia a Pois. Occhi puntati su Pogacar e Vingegaard, gli abbuoni sulle salite fanno gola. Fra gli italiani possibile chance per Ciccone e Bettiol.