Tour de France, la tappa di oggi Dax-Nogaro: percorso e favoriti

Il cammino del Tour de France continua e, dopo aver abbandonato la Spagna che ha ospitato le prime 3 tappe, quest’oggi con la 4ª frazione si corre interamente in territorio francese. Si parte da Dax e dopo 181.8 km si arriva a Nogaro. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Percorso

Il percorso si presenta abbastanza tranquillo. Nella parte iniziale ci sarà qualche saliscendi, a metà tracciato è posto il traguardo volante a Notre-Dame des Cyclistes, cappella in stile romanico situata in Nuova Acquitania, dedicata alla patrona dei ciclisti.

L’unico GPM previsto arriva a meno di 30 km dal traguardo e sarà il quarta categoria della Cote de Demu (2 km al 3.5 % di pendenza media).

Favoriti

Visto il percorso, ci si attende una possibile volata di gruppo come già accaduto nella giornata di ieri. Avete visto Van der Poel che lavoro ha fatto a Bayonne? Impossibile non citare allora Jasper Philipsen come uno dei favoriti di giornata, pronto al bis. Philip Bahuaus, secondo ieri, proverà a riscattarsi così come Wout van Aert che, stretto verso le transenne non ha potuto sprigionare tutta la sua potenza nei metri finali: ha il dente avvelenato. Possibili protagonisti anche i principali velocisti: Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen e Caleb Ewan.