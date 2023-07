Tour de France, la tappa di oggi Clermont Ferrand-Moulins: percorso e favoriti

SportFair

Ci si addentra sempre più nella seconda settimana del Tour de France 2023. Oggi andrà in scena l’11ª tappa che prenderà il via da Clermont Ferrand e terminerà a Moulins. Saranno 179.8 km complessivi senza grosse insidie: terreno di caccia per fughe e/o velocisti. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Come detto, il percorso della frazione odierna non presenta grosse insidie. Dopo 30 km si sale sul Cote de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9% di pendenza media), poi toccherà al Cote du Mercurol (2.9 km al 4.4%). Dopo il traguardo volante tanta pianura che sarà interrotta solo dall’ultima ascesa, Cote de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%).

I favoriti

Wout van Aert e Mathieu van der Poel sono i due candidati a tentare la fuga fin dalle battute iniziali della corsa. VDP potrebbe però favorire l’ennesimo successo di Jasper Philipsen, già arrivato a quota tre, che in volata ha avuto davvero pochi rivali nella Grande Boucle. Fra gli altri velocisti una fiche si può puntare su Caleb Ewan, Phil Bauhaus e Mads Pedersen.