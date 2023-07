Tour de France, la tappa di oggi Amorebieta-Etxano-Bayonne: percorso e favoriti

SportFair

Spazio per la prima volata del Tour de France? La settimana inizia con la 3ª tappa della Grande Boucle con inizio ad Amorebieta-Etxano e conclusione a Bayonne. Per la gioia dei tifosi francesi, dalla Spagna ci si sposta in Francia. Andiamo a scoprire i dettagli della tappa odierna.

Il percorso

Percorso adatto ai velocisti con i GPM presenti tutti nella parte iniziale. Si parte dal Côte de Trabakua di terza categoria (4,1 km al 5,4%), poi sarà la volta del Côte de Milloi di quarta categoria (2,3 km al 4,5%), successivamente il Col d’Itziar di terza categoria (5,1 km al 4,6%) e per finire il Côte d’Orioko Benta (4,6 km al 6,3%). Niente salite negli ultimi 90 km con le squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo di preparare la volata.

Favoriti

Uno dei grandi favoriti per la tappa odierna è Jasper Philipsen dell’Alpecin-Deceuninck, ma da tenere d’occhio anche il campione d’Europa Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) e i soliti Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Caleb Ewan (Lotto Dstny). Attenzione anche a Mark Cavendish che insegue il record del mitico Merckx.