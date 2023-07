Tour de France, Lafay mette tutti nel sacco a San Sebastian! | CLASSIFICA

SportFair

Seconda tappa del Tour de France in archivio. Si resta in Spagna con i 209 km da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian condizionati da 5 GPM: Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri), Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%), Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), il 4ª categoria Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%) e lo Jaizkibel (8,2 km al 5,3%), con tanto di 6 secondi di abbuono in cima.

Proprio sul tratto finale dell’ultima salita, con il popolo basco a fare da cornice, erano attesi i fuochi d’artificio. Powless sale per primo, ma viene ripreso dall’arrembante rincorsa dell’UAE. Scollina per primo Pogacar con uno scatto fulmineo, gli resta a ruota solo Vingegaard, sono i due favoriti e lo fanno già vedere alla seconda tappa! Ma poi rallentano, era solo un assaggio.

Ci si avvia verso il finale con una 20ina di corridori a contendersi la vittoria. Si studiano tutti, nessuno parte. Dalle retrovie spunta come un razzo Victor Lafay che dimostra di avere una gamba invidiabile e sorprende tutti i big. Il francese si va a prendere una vittoria clamorosa! Alle sue spalle van Aert e Pogacar. Adam Yates resta in giallo

Classifica generale Tour de France 2023

A. Yates 9H 09′ 18” Pogacar +6” S. Yates +6” Lafay +12” van Aert +16” Vingegaard +17” Woods +22” Skjelmose +22” Hindley +22” Landa +22”