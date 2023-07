Tour de France, Pedersen trionfa a Limoges: Cavendish si ritira

SportFair

Dopo tre successi su tre volate si spezza il dominio di Mads Pedersen. Nella tappa odierna del Tour de France, da Libourne a Limogen, il successo è andato a Mads Pedersen che con una strepitosa volata finale è riuscto ad avere la meglio proprio sul belga che già pregustava il poker. Terzo post per Wout Van Aert.

Da segnalare una brutta caduta per Mark Cavendish che si ritira per un problema alla clavicola. Un finale di carriera, lui che cerca il successo al Tour per il record all-time, davvero amaro per ‘Cannonball’. Purtroppo non l’unica caduta: a 6 km dal traguardo finisce a terra anche Simon Uates che perde due posizioni in classifica generale (6°).

Classifica generale Tour de France

Vingegaard 34H 10′ 3” Pogacar +25” Hindley +1’34” Rodriguez 3’30” A. Yates 3’40” S. Yates 4’01” Gaudu 4’03” Bardet 4’43” Pidcock 4’43” Kuss 5’28”