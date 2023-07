Tour de France, la tappa di oggi Vulcania-Issoire: percorso e favoriti

SportFair

Ricaricate le pile durante il primo giorno di riposo, il Tour de France 2023 riparte con la 10ª tappa Vulcania-Issoire. Complessivamente saranno 167.2 km da percorrere con 5 GPM da scalare. Scopriamo il percorso e i favoriti di giornate.

Il percorso

Frazione davvero interessante quella odierna. Si comincia con il Col de la Moreno (4.8 km al 4.9%) e il Col de Guery (7.9 km al 4.8%). Dopo un tratto pianeggiante, in successione traguardo volante e Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6.4%). Si va giù in discesa per poi affrontare alcuni saliscendi fra i quali il Cote de Saint Victor la Riviere (3 km al 6%).

Si scende fino ad Ardes e si sale verso l’ultima salita, Cote de la Chapelle-Marcousse (6.6 km al 5.5%). Si scollina a 25 km dall’arrivo e si va giù in picchiata verso il traguardo finale di Issoire.

I favoriti

Possibile che nella giornata odierna sia protagonista una fuga. Occhi puntati su Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Julian Alaphilippe e Mattias Skjelmose altri due ciclisti da tenere d’occhio. Per la quota italiana Giulio Ciccone, fuori classifica, potrebbe dire la sua.